Unbekannter wirft Eisbrocken auf Bundesstraße bei Mannheim-Feudenheim

Mannheim-Feudenheim. Ein unbekannter Mann hat am Samstag gegen 13 Uhr einen vereisten Schneebrocken auf die B38a in Mannheim-Feudenheim geworfen und gefährdete einen Autofahrer. Ein 56-Jähriger beobachtete, wie der Täter von der Brücke, welche in Verlängerung der Spessartstraße liegt, einen Schneebrocken in seine Richtung warf, wie die Polizei mitteilt. Das Fahrzeug wurde nicht getroffen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Der Täter wird zwischen 18 und 25 Jahren geschätzt. Er sei ungefähr 1,80 Meter groß und schlank, trug eine weißer Jogginghose und grauem Pullover .

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/ 1743310 bei der Polizei zu melden.