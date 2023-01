Jugendlicher stiehlt Handy von Restaurantinhaberin in Bad Dürkheim

Bad Dürkheim. Ein Jugendlicher hat am Donnerstag in einem Restaurant in Bad Dürkheim das Handy der Restaurantinhaberin entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau das Gerät auf einem Tisch abgelegt. Der unbekannte Täter betrat das Restaurant, nahm das Handy und flüchtete. Zeugen konnten beobachten, wie er sich mit einer weiblichen Person in Richtung Bahnhof entfernte. Die Polizei fahndete direkt nach den beiden, jedoch ohne Erfolg. Die Zeugen beschrieben beide folgendermaßen: Der Täter war etwa 16 Jahre, 1,80 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Wintermütze. Seine weibliche Begleitung war circa 16 Jahre und hatte brünette Haare. Sie trug eine schwarze Jacke. Gestohlen wurde ein IPhone 12 Pro Max weiß, mit roter Hülle, im Wert von 900 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06322 963 0.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1