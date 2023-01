Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in einen Handyshop in den Mannheimer Q-Quadraten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und stahlen diverse Elektronikartikel. Der genaue Sachschaden ist der Polizei noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621 12580 zu melden.

