Tödlicher Einsatz auf Mannheimer Marktplatz: Initiative ruft zu Mahnwache auf

Mannheim. Am Mittwoch, 2. November, ruft die Initiative „2. Mai Mannheim“ ein halbes Jahr nach dem tödlichen Polizeieinsatz auf dem Mannheimer Marktplatz zu einer Mahnwache auf. Wie die Initiative am Freitag mitteilte, startet diese um 18 Uhr am Marktplatz. Dort soll auch eine Gedenktafel enthüllt werden. Zudem plant die Initiative am Samstag, 5. November, um 14 Uhr, einen Gedenkzug vom Alten Messplatz durch die Innenstadt bis zum Marktplatz.

Der Fall hat die Menschen in der Stadt wochenlang beschäftigt und bundesweit für Aufsehen gesorgt: Am 2. Mai war ein psychisch kranker Mann nach einem Einsatz am Mannheimer Marktplatz verstorben, nachdem er von Polizeibeamten gewaltsam festgehalten worden war. Einem veröffentlichten Gutachten zufolge starb der 47-Jährige unter anderem an einer „lage- und fixationsbedingen Atembehinderung mit Einblutung der Atemwege“.

Die Initiative lädt ein, zur Mahnwache Blumen und Kerzen mitzubringen.