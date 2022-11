Läden in Mannheim am Black Friday länger geöffnet

Mannheim. Der Einzelhandel in der Mannheimer Innenstadt beteiligt sich an diesem Freitag am Black Friday und hält die Ladentüren für Kundinnen und Kunden länger offen. Wie Lutz Pauels, der Vorsitzende der City-Werbegemeinschaft, informierte, gibt es eine Empfehlung, die Geschäfte bis 21 Uhr zu öffnen.

Ob sich wirklich alle Läden daran beteiligen, bleibt jedem Betreiber selbst überlassen. „Die großen Kaufhäuser und Filialisten haben angekündigt, mitzumachen“, sagte Pauels. Zum Black Friday werben viele Handelsketten mit Rabattaktionen.