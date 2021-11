Die Mannheimer Innenstadt ist festlich geschmückt: Lichterketten illuminieren die Planken. Die Straßen sind an diesem Donnerstag belebt, aber nicht überfüllt. Ein Hauch von Besinnlichkeit liegt in der Luft, auch die Weihnachtsmärkte haben ihre Pforten geöffnet. Doch aufgrund der Alarmstufe gilt im Handel die 2G-Regel - wer also die Hüttenstadt besuchen möchte, muss nicht nur einen Nachweis

...