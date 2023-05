Spezialeinsatzkommando stürmt Wohnung in Käfertal

Mannheim. Ein Spezialkommando hat am Samstag eine Wohnung in Käfertal gestürmt, durchsucht und mehrere Waffen gefunden. Nach Angaben der Polizei lagen zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die selbe Wohnung vor. Neben den zwei gemeldeten Personen waren laut Polizei vier weitere Menschen in der Wohnung. Diese wurden von den Beamten kontrolliert. Da sich laut Polizeimeldung im Zimmer der vier Personen betäubungsmittel- und sprengstoffverdächtige

Gegenstände aufgefunden wurden, wurde ihnen die vorläufige Festnahme erklärt.

Die Kommunikation mit den Personen erfolgte in Englisch und Französisch, hierbei wurden ihnen die Maßnahmen erläutert. Die verdächtigen Gegenstände konnten schließlich als äußerst ungewöhnlich verpackte Lebensmittel identifiziert werden, woraufhin die Personen wieder auf freien Fuß entlassen wurden und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Wohnung zurückkehrten.

Die Personen waren als Untermieter in der Wohnung eines der tatsächlichen Beschuldigten eingemietet. Dieser wurde vorläufig festgenommen.