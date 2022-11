Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nachtleben So war die Lange Nacht der Clubs in Mannheim

Von Getränke-Rabatten bis speziellen Party-Acts: Die Macher der Langen Nacht der Clubs in Mannheim haben sich einiges einfallen lassen. Wir waren in verschiedenen Locations und geben Einblicke in eine lange Feiernacht