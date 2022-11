Veranstaltungstipps für die Region: Vom Jazz Department der Söhne Mannheims bis zur Regenbogen-Gala

Söhne Mannheims Jazz Department spielt im heimischem Capitol

Rhein-Neckar. Mannheim. Ihr Musikprojekt Jazz Department stellen die Söhne Mannheims am Donnerstag 17. November, um 20 Uhr bei einem Quadratestadt-Heimspiel im Capitol vor. Mit Gitarrist Kosho, Schlagzeuger Ralf Gustke und Bassist Edward Maclean spielen drei ausgewiesene Jazz-Könner in der Formation, die zusammen mit Söhne-Sänger Michael Klimas und Sängerin Phalleé das Jazz Department bilden.

2020 kam das Debütalbum des Projekts heraus, auf dem sich neu interpretierte Versionen von Söhne-Klassikern wie „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ ebenso fanden wie zwei Eigenkompositionen. Gerade ist die neue EP (Extended Play) „Lass los“ erschienen, auf der neben der gleichnamigen Single auch Neufassungen der Söhne-Songs „Eine Million Lieder“, „Volle Kraft voraus“ und „Geh davon aus“ versammelt sind, während „Breathe“ an dem großen Burt Bacharach erinnert. Karten kosten 26,20 oder 29,50 Euro (Tickethotline: 0621/3367333). Online gibt es Tickets für 28,70 oder 32 Euro (zum Selbstdrucken).

Infos: www.capitol-mannheim.de/veranstaltung/s%C3%B6hne-mannheims-jazz-department-nov

71. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg startet

Mannheim/ Heidelberg. Insgesamt 65 Filme aus aller Welt sind beim 71. Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg zu sehen, das am Donnerstag, 17. November, startet und bis zum 27. November andauert. Die Beiträge werden in knapp 200 Vorstellungen an neun Spielstätten aufgeführt, knapp ein Drittel der Filme sind auch online buchbar. Das Programm umfasst den Wettbewerb „On the Rise“, die zweite Hauptreihe „Pushing the Boundaries“, eine große Retrospektive zum Thema „Film und Mode“ und die kleinere Sektion „Facing new Challenges“; auch Kinderfilme finden sich auf dem Spielplan. Alle Filme sollen mit deutschen Untertiteln zu sehen sein. Zur „Opening Night“ wird am 17. November, 19 Uhr, „Tagebuch einer Pariser Affäre“ („Chronique d‘une Liaison passagère“) von Emmanuel Mouret im Mannheimer Cinemaxx gezeigt.

Beim Festival wird die französische Regisseurin Alice Winocour am Samstag, 19. November, 18.30 Uhr (zur Deutschlandpremiere von „Paris Memories“) im Mannheimer Stadthaus in N 1 mit dem „Grand IFFMH Award“ geehrt. Überdies wird der belgische Kameramann Benoit Debie mit einer dreiteiligen Film-Hommage gewürdigt. Beide Filmschaffende kommen mit dem Publikum bei zwei „Masterclass“-Veranstaltungen ins Gespräch - das mit Winocour findet am Sonntag, 20. November, nach der „Proxima“-Vorführung (Beginn: 12 Uhr) im Mannheimer Stadthaus statt.

Den Kino-Festivalpass gibt es für 80 Euro, ermäßigt 50 Euro. Karten für die regulären Filmvorführungen kosten elf Euro, ermäßigt zehn Euro (Kinderfilmfest: acht Euro/sechs Euro). Für die Streams der Online-Edition kostet die Einzelkarte acht Euro, der Festivalpass 50 Euro.

Festivalhomepage: www.iffmh.de

Wilhelm-Hack-Museum eröffnet „Street Life“-Ausstellung

Ludwigshafen. Auf eine künstlerische Reise durch die Straßen der Klassischen Moderne bis in die Gegenwart nimmt die Ausstellung „Street Life. Die Straße in der Kunst von Kirchner bis Streuli“ ihre Besucherinnen und Besucher mit, die das Ludwigshafen Wilhelm-Hack-Museum am Samstag, 19. November, eröffnet. In sechs Kapiteln beleuchtet die Schau medien- und epochenübergreifend verschiedene Strategien der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Straße. Zur Vernissage am Samstag gibt es eine „MURALU“-Bustour von 14 bis 16.30 Uhr (Teilnahme: zehn Euro, Anmeldung: hackmuseum@ludwigshafen.de); ein offenes Atelier für Kinder von sechs bis zwölf Jahren findet von 14 bis 18 Uhr statt (Teilnahme: drei drei Euro), Grußworte und eine Einführung in die Ausstellung folgen ab 17 Uhr. Die Schau wird bis zum 5. März 2023 gezeigt. Der Eintritt ins Museum kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro, jeden Samstag ist der Einlass frei.

Die Schau im Internet: www.wilhelmhack.museum/de/ausstellungen/vorschau/street-life-die-strasse-in-der-kunst-von-kirchner-bis-streuli

Ludwigshafener Festspiele präsentieren breite Tanz-Vielfalt

Ludwigshafen. Choreographien von Anne Teresa De Keersmaeker, Merce Cunningham und Hans van Manen sind beim Tanzabend „Kontrapunkte“ zu sehen, mit dem das Wiener Staatsballett am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. November, jeweils um 19.30 Uhr bei den Ludwigshafener Festspielen im Pfalzbau-Theater gastiert. Gezeigt werden die Stücke „Große Fuge“, „Duets“ und „Four Schumann Pieces“. Jeweils 19.10 Uhr gibt es eine Stückeinführung von Anne do Paço, im Anschluss an die Premiere zudem ein Nachgespräch mit Martin Schläpfer und Louisa Rachedi. Karten kosten zwischen 38 und 65 Euro (Ermäßigungen sind verfügbar). Am Donnerstag um 21.45 Uhr und am Freitag um 21.30 Uhr gibt es ein After-Show-Konzert („Cancion y Danza“) von Gitarristin Nora Buschmann (19, ermäßigt elf Euro, für Gäste der Abendvorstellung frei).

Eine Lesung aus Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux' Buch „Die Scham“, vorgetragen von der Film- und Theaterschauspielerinnen Caroline Peters, steht am Samstag, 19. November, 19.30 Uhr, auf dem Spielplan. Der Eintritt kostet 21 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Das Tanztheaterstück „Les Autres“ von Kader Attou und seiner Compagnie Accrorap wird am Montag 21. November, 19.30 Uhr, im Pfalzbau aufgeführt. „Hier fließen raue Breakdance-Elemente und klassische Ballettposen zusammen, orientalische Klänge mischen sich mit Popsongs und schrillen Passagen“, informiert das Theater. Karten kosten zwischen 21 und 36 Euro.

Bei einem weiteren Tanzstück, „The Seven Sins“, zeigt Gauthier Dance Stuttgart am Mittwoch 23. November, 19.30 Uhr, bei den Festspielen Uraufführungen von Aszure Barton, Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal & Gai Behar, Marco Goecke, Marcos Morau, Hofesh Shechter und Sasha Waltz. Karten für die Produktion von Theaterhaus Stuttgart kosten zwischen 26 und 47 Euro.

Festpiele-Plan: www.theater-im-pfalzbau.de/festivals/festspiele-ludwigshafen-2022

Harry Allen - Martin Sasse Quartett würdigt Stan Getz im Ella & Louis

Mannheim. Musikalischen Tribut an den großen Stan Getz entrichtet das Harry Allen - Martin Sasse Quartett am Donnerstag, 17. November, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis. Neben Saxofonist Allen und Sasse am Klavier widmen sich hierbei Marcus Schieferdecker am Bass und Joost van Schaik am Schlagzeug dem Werk der US-amerikanischen Jazz- und Latin-Legende. Karten gab zuletzt noch für 20 Euro (Barplatz) und als Einzelsitzplatz für 24 Euro.

In der Young Talents Jazz Bar ist am Samstag. 19. November, 20 Uhr, das Konstantin Kölmel Trio zu Gast. Hierzu ist der Eintritt frei. Aktuell ausverkauft ist das Konzert mit dem Luca Sestak Trio, das am Montag, 21. November, auf dem Spielplan des Ella & Louis steht.

Konzerkalender: www.ellalouis.de

„Der Besuch der Alten Dame“ feiert Premiere am Theater Heidelberg

Heidelberg. Dürrenmatts Klassikertext verbindet Regisseur Alexander Charim in seiner Heidelberger Theaterinszenierung der tragischen Komödie „Der Besuch der Alten Dame“ mit Texten aus der Erzählung „Erinnerung eines Mädchens“ von Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Für die Premiere des ab 15 Jahren empfohlenen Stückes am Freitag, 18. November, 19.30 Uhr, im Marguerre-Saal des Theaters und Orchesters Heidelberg waren zuletzt nur noch wenige Restkarten (in der Kategorie für zehn, ermäßigt fünf Euro) verfügbar.

Stückdetails: www.theaterheidelberg.de/de/produktionen/345-der-besuch-der-alten-dame

Claus Boesser-Ferrari und Micah Thomas geben Enjoy-Jazz-Zugaben

Heidelberg/Mannheim. Zwar ist das Festival Enjoy Jazz an sich offiziell beendet, aber es gibt noch ein paar Zugaben. Für die erste zeichnet Avantgarde-Gitarrist Claus Boesser-Ferrari mit seinem intermedialen Projekt „Das Prinzip“ am Freitag, 18. November, 20 Uhr, im Heidelberger Tankturm verantwortlich. Er wird dabei von Joss Turnbull (Percussion) und Mia Ferrari (Film) begleitet. Tickets kosten 18,60 Euro (plus Gebühr) im Online-Vorverkauf, an der Abendkasse 22 Euro. Kurator Micah Thomas präsentiert das „SWR NEWJazz Meeting 2022“ am Sonntag, 20. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim. Mit dem US-amerikanischen Komponisten und Pianisten musizieren dort Nicole Glover, Kalia Vandever, Adam O’Farrill, Henry Fraser und Kayvon Gordon. Karten kosten 18,50 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 20 Euro.

Karten: https://enjoyjazz.de/

Schatzkistl bietet Irish Folk, Comedy und Varietétheater

Mannheim. Bei der nächsten „Irish & American Folk Night“ kann das Mannheimer Schatzkistl am Donnerstag, 17. November, 20 Uhr, das Irish-Folk-Duo Stout, alias Simon Scherer und Mario Kuzyna begrüßen. Karten kosten im Webshop 17,90 Euro (zum Selbstdrucken).

Abgesagt wurde die für Freitag, 18. November, geplante „40 Jahre Jubiläums-Comedy-Show“ mit Humorist Roberto Capitoni.

Eine weitere Aufführung der Komödie „Ehe im Lockdown“ mit Cynthia Popa und Volker Heymann steht am Samstag, 19. November, 20 Uhr, auf dem Spielplan – auch hier kosten Karten 22,50 Euro. „Ein immersives Varietétheater“-Erlebnis bietet anschließend, am Mittwoch, 23. November, 20 Uhr, das Dark Circus Cabaret. Im Webshop kostet der Eintritt 32 Euro.

Übersicht: www.schatzkistl.de/spielplan

Capitol-Programm reicht von Regenbogen-Benefizgala bis Ilka-Bessin-Gastspiel

Mannheim. Zur Regenbogen Benefizgala zugunsten von Menschen mit HIV und AIDS öffnen sich die Tore des Mannheimer Capitol am Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr. Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler des Nationaltheaters Mannheim (NTM) aus Oper, Schauspiel, Tanz und Jungem NTM sowie als „Special Guest“ der Popakademiker Leopold & Band. Der gesamte Erlös des Konzerts soll dem Benefiz Rhein-Neckar e.V. zugutekommen. Karten gibt es für 30, 36 oder 46 Euro (Tickethotline: 0621/3367333), online kosten sie zwischen 32,50 und 48,50 Euro (zum Selbstdrucken).

Die Musiktheater-Eigenproduktion „Blume Peter“ wird wieder am Samstag, 19. November, 20 Uhr aufgeführt. Karten kosten zwischen 39 und 48 Euro, online zwischen 40,50 und 48,50 Euro; Ermäßigungen sind verfügbar.

Das Kindertheaterstück „Frau Holle“ am Sonntag, 20. November, im Capitol-Casablanca, ist schon ausverkauft.

„Jetzt wird’s persönlich: Ilka Bessin ist zurück!“ heißt es am Dienstag, 22. November, 20 Uhr, wenn die vormals als Cindy aus Marzahn bekannte Komikerin im Capitol auftritt. In ihrem Programm „Blöde Fragen – Blöde Antworten“ gibt sie sich „noch näher, noch privater – und gänzlich ungeschminkt“, so die Ankündigung (Eintritt: 33,90 Euro, online 36,40 Euro).

Komplettes Programm: www.capitol-mannheim.de/spielplan/202211?termin=0&sortierung=0

The Kelly Family gibt Weihnachtsparty in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Die wohl bekannteste Familie der kontinentalen Musikwelt – The Kelly Family – kommt wieder nach Mannheim: Am Samstag, 19. November, 19.30 Uhr, sind die musikalischen Geschwister mit ihrer Show „The Kelly Family – Die Mega Christmas-Show“ in der Mannheimer SAP Arena zu Gast. „Kathy, Patricia, Jimmy, John, Joey und Paul werden neben weltbekannten Weihnachtssongs, natürlich auch viele der größten Hits der Band spielen“, teilt die Programmankündigung mit. Karten gibt es ab 44,90 Euro, für Kinder und Jugendliche von vier bis 14 Jahren ab 34,90 Euro (jeweils zur Abholung) im SAP-Ticketshop.

Showinfo: https://saparena.de/events/the-kelly-family-1882

US-Band Nazareth rockt im Mannheimer 7er Club

Mannheim. „Love Hurts“ („Liebe schmerzt“) ist nicht nur eine der zentralen Einsichten der Menschheitsgeschichte, sondern auch der größte Hit der 1968 gegründeten britischen Rockband Nazareth, die auf ihrer „Surviving The Law“-Tour am Samstag, 19. November, 20 Uhr, im Mannheimer 7er Club auftritt. Das Publikum darf sich dabei auf Klassiker wie „This Flight Tonight“, „Expect No Mercy“, „Hair Of The Dog“, „Dream On“ und, natürlich: „Love Hurts“ freuen. Karten kosten im Webshop 39.70 Euro (plus Gebühr).

Info: https://7er-club.de/Event/nazareth-surviving-the-law-tour-2022/

Orgelduo Marion Krall und Lars Schwarze stellen CD in Christuskirche vor

Mannheim. Seine CD „Magic Music Box“ stellt das Orgelduo Marion Krall und Lars Schwarze am Samstag, 19. November, 18 Uhr, bei einem Konzert in der Mannheimer Christuskirche vor. Auf dem Programm stehen dabei Werke von Paul Dukas, Maurice Ravel, Edward Elgar und John Williams. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt fünf Euro.

Tickets: https://pretix.eu/christuskirche/magic/

„Pointen aus Stahl“ werden in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus platziert

Mannheim. Das Kabarett Dusche präsentiert seine Jubiläums-Show „Schnurz… das 50. Programm!“ wieder von Donnerstag bis Samstag, 17. bis 19. November, jeweils 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. Karten kosten für Donnerstag 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), für Freitag 22 (bzw. 17) Euro und für Samstag einheitlich 22 Euro.

„Pointen aus Stahl & Aphorismen auf Satin“ liefert Kabarettist Benjamin Eisenberg am Sonntag, 20. November, 18 Uhr, in der Klapsmühl'. Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Am Mittwoch. 23. November, 20 Uhr, gibt sich die die Improvisationstheatergruppe Drama Light mit ihrer „Impro-Show“ die Ehre (13 Euro, ermäßigt acht Euro). Karten für die Veranstaltungen gibt es auch im Webshop, dort variieren die Preise.

Spielplan: www.klapsmuehl.eu/klapsmuhl-spielplan3.html

Tom Gaebel swingt im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Mann nennt ihn gern und nicht ohne guten Grund „Dr. Swing“ und „Mr. Good Life“: den Sänger und Parade-Crooner Tom Gaebel, der am Sonntag, 20. November, 20 Uhr, mit seinem Orchester in den Mannheimer Rosengarten kommt. Aus gegebenen Anlass – sein Bühnenjubiläum – will Gaebel hierbei noch einmal „das Beste aus 15 Jahren Erfolgskarriere“ heraus holen. Die Auswahlmöglichkeiten sind dabei, wie der Blick auf seinen umfangreichen Alben-Katalog zeigt, äußerst beachtlich. Karten für Tom Gaebel & His Orchestra kosten bei eventim.de zwischen 59,10 und 72,90 Euro (plus Versand).

Zur Show: www.mcon-mannheim.de/veranstaltungskalender/tom-gaebel-his-orchestra

Britische Soul-Pop-Band Simply Red spielt in SAP Arena

Mannheim. Sänger Mick Hucknall und seine – der Legende nach wegen seiner roten Haare so benannte - Band Simply Red statten der Mannheimer SAP Arena am Montag, 21. November, 20 Uhr, auf ihrer „Blue Eyed Soul“-Tour einen Konzertbesuch ab. Song-Welterfolge wie „Stars”, „Holding Back The Years”, „Fairground“ und „Money's Too Tight (To Mention)“ live zu erleben, ist erfahrungsgemäß eine ganz fabelhafte Sache. Zuletzt waren aber nur noch vereinzelte Resttickets (Normalpreis-Spannweite zwischen 71,45 und 180,70 Euro – plus Gebühr) bei www.ticketmaster.de verfügbar.

Infos: www.livenation.de/show/1281541/simply-red-blue-eyed-soul-tour/mannheim/2022-11-21/en

Konzert von The Sweet im Mannheimer Capitol auf nächstes Jahr verlegt

Mannheim. Verlegt wird das Konzert der britischen Glamrock-Größe The Sweet, die am Montag, 21. November, im Mannheimer Capitol hätte auftreten sollen. Hintergrund ist eine schwere Erkrankung der Ehefrau von Band-Mitgründer Andy Scott. Neuer Konzerttermin ist der 20. April 2023. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, teilt das Capitol weiter mit.

Nationaltheater-Orchester gibt 2. Akademiekonzert im Rosengarten

Mannheim. Die Uraufführung von Christian Josts Auftragskomposition „Requiem Æternam für Sopran und Orchester“ sowie Johannes Brahms' „Ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift op. 45“ werden beim 2. Akademiekonzert der Musikalischen Akademie des Nationaltheater-Orchesters am Montag und Dienstag, 20. und 21. September, jeweils um 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten aufgeführt. Ausführende sind der Opernchor und Extrachor des Nationaltheaters Mannheim (Choreinstudierung: Dani Juris) sowie Astrid Kessler (Sopran) und Johannes Martin Kränzle (Bariton). Dirigent ist Alexander Soddy. Jeweils um 19.15 Uhr gibt es vorab ein Einführungsgespräch. Karten kosten zwischen 15 und 51 Euro, mit „MorgenCard“ zwischen 15 und 44,90 Euro.

Kartenbestellung: https://musikalische-akademie.de/konzert/2-akademiekonzert-2022-23/

Jazz4Fun spielen in Big-Band-Reihe in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. In der Konzertreihe Big Band Chamber Concerts kann die Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus am Dienstag, 22. November, 20 Uhr, die Formation der Mannheimer Musikschule Jazz4Fun begrüßen. Bei diesem Jubiläumskonzert werden zugleich 25 Jahre Jazz4Fun und 50 Jahre Städtische Musikschule Mannheim gefeiert. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro (Tel. 0621/22488), bei eventim.de (zum Selbstausdrucken) 18,60 Euro bzw. 13,10 Euro.

Info: www.klapsmuehl.eu/klapsmuhl-spielplan3.html

Abschlusslesung zum „MM“-Wettbewerb „Erzähl mir was“ im Dalberghhaus

Mannheim. Bei der Abschlussveranstaltung des vom „Mannheimer Morgen“ ausgerichteten Schreibwettbewerbs „Erzähl mir was“ tragen am Dienstag, 22. November, 19 Uhr, die drei Siegerinnen (Vanessa Palumbo, Johanna Basler und Regina Rothengast) sowie weitere Finalistinnen und Finalisten ihre eingereichten Kurzgeschichten im Mannheimer Dalberghaus im Quadrat N3, 4 vor. Dabei unterhalten sie sich mit „MM“-Kulturchef Stefan M. Dettlinger. Der Eintritt zu der Veranstaltung in Kooperation mit der Stadtbibliothek Mannheim ist frei. Die Anmeldung dazu erfolgt per E-Mail (stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de) oder unter Tel. 0621 293 8935.

Link: www.mannheim.de/de/presse/lesung-zum-schreibwettbewerb-erzaehl-mir-was-des-mannheimer-morgen

Elektropop-Duo Ätna tritt in Alter Feuerwache Mannheim auf

Mannheim. „Sie verbinden Fashion und Design mit ihrer Musik, tragen monochrome Bühnenkostüme und liefern visuell beeindruckende Videos“, schreibt die Alte Feuerwache Mannheim über das Elektropop-Duo Ätna, das dort am Dienstag, 22. November, 20 Uhr, konzertiert. Wer miterleben will, wie Sängerin Inéz und Drummer Demian Kappenstein Art Pop und futuristischen Indietronic verweben: Karten kosten online 20,20 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 22 Euro.

Homepage: https://altefeuerwache.com/programm/termin/2022/november/22/aetna/

Kammermusikverein lädt zu Liederabend ins Museum Zeughaus

Mannheim. Im Rahmen der Kammermusik-Reihe an den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen findet am Mittwoch, 23. November, 19 Uhr, ein Liederabend mit Roman Trekel (Bariton) und Barbara Baun (Klavier) im Museum Zeughaus statt. Dabei wird Franz Schuberts „Die schöne Müllerin“ zu Gehör gebracht. Der Eintritt zur Veranstaltung des Kammermusikvereins kostet regulär 30 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar. Für Jugendliche bis 16 Jahre ist der Einlass in Begleitung eines Elternteils frei. Der Vorverkauf erfolgt per E-Mail an kammermusik-ma@mail.de.

Info: www.rem-mannheim.de/veranstaltung/liederabend-mit-roman-trekel-bariton-und-barbara-baun-klavier/

Schuberts „Winterreise“ erklingt im Nationaltheater-Musiksalon

Mannheim. Beim Musiksalon des Mannheimer Nationaltheaters im Kulturhaus Käfertal führen Opernsänger Christopher Diffey und Pianist Nathan Harris am Mittwoch, 23. November, 19.30 Uhr, Schuberts berühmten Liederzyklus „Die Winterreise“ auf. Karten kosten zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro.

Konzertlink: www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/die-winterreise/305/

Jason Bartsch und Band gehen in Alter Feuerwache auf Tuchfühlung

Mannheim. „Die Zeit der sachlichen Distanz ist vorbei“, findet der Musiker, Lyriker und Slam-Poet Jason Bartsch dem Titel seiner aktuelle Konzerttournee zufolge, die ihn und seine Band am Mittwoch, 23. November, 20 Uhr, in die Alte Feuerwache Mannheim führt – „mit neuen Liedern über Besuche bei der Oma, neoliberale Heilige und die europäische Grenzpolitik“, konkretisiert die Konzertvorschau. Tickets kosten online 20,80 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 23 Euro.

Zum Konzert: https://altefeuerwache.com/programm/termin/2022/november/23/jason-bartsch-band-3/

Café Central bringt Satire-Rocker Knorkator nach Mannheim

Weinheim/Mannheim. „Abgesagt, Karten können zurückgegeben werden wo sie gekauft wurden“, verlautet das Weinheimer Café Central mit Blick auf das Konzert der US-amerikanischen Hardrock-Band Warrior Soul, das für den Donnerstag, 17. November, geplant war.

Den „Sieg der Vernunft“ feiern die Rock-Satiriker der Berliner Gruppe Knorkator dann am Freitag, 18. November, ab 20 Uhr – allerdings nicht in Weinheim, sondern im Mannheimer MS Connexion Complex. Tickets dafür kosten 34,80 Euro.

Auf 2023 Verlegt wird der für Samstag, 19. November, anberaumte Auftritt von Rapper Bosca – der neue Termin soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Die 1966 gegründete Krautrock-Kultband Birth Control („Gamma Ray“) ist am Sonntag, 21. Oktober, 20 Uhr, im Café Central live zu erleben. Wer mit dabei sein will, kann sich Karten zum Preis von 34,80 Euro sichern. Die Klezmer- und Balkanklang-Blaskapelle Dobranotch musiziert hiernach am Dienstag, 22. November, 20 Uhr, in Weinheim. Support ist DJ Marcello el Capitan (Balkan Disco). Karten gibt’s für 16,50 Euro.

Übersicht: https://cafecentral.de/

Karlstorbahnhof bietet vielseitiges Kultur- und Party-Programm

Heidelberg. Bereits ausverkauft ist der Science Slam, der am Donnerstag, 17. November, im Karlstorbahnhof (KTB) in der Heidelberger Südstadt ausgerichtet wird. Die Performance „Boyband“ erzählt am Freitag und Samstag, 18. und 19. November, jeweils 20 Uhr, im Theater im Karlstobahnhof (TiK) eine „persönliche Geschichten im Spannungsfeld von Homoerotik und Bromance, Boyband Show und Bootcamp, als auch Aggression und Zärtlichkeit.“ Karten kosten online 16,40 Euro, ermäßigt 10,90 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 17 (elf) Euro. Verschoben – und zwar auf den 23. Mai 2023 – wird das für gleichfalls für den 18. November geplante Konzert von Fado-Sängerin Ana Moura; bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, so der Karlstorbahnhof. Die DJs des Breidenbach Labels (Fujimi, Hannes Bergström, Luise und Vinculum) laden am späteren Freitagabend, ab 22 Uhr, beim „In Control“-Abend im KTB-Klub zur Party. Der Eintritt kostet an der Abendkasse acht Euro.

Am Samstag, 14 Uhr, gibt es im Rahmen des afro-Festivals 2022 einen DJ-Workshop mit Sarah Farina. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter afrofestival@migrationhub-heidelberg.org. Den Höhepunkt des Festival bildet am Samstagabend, ab 21 Uhr, die afro-Festival Party. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen. Ohne Voranmeldung ist der Einlass nur möglich, wenn noch Plätze frei sind. „Das afro-Festival ist ein Safer Space“, teilt der Karlstorbahnhof mit: „Das bedeutet, die Teilnahme an dem Festival steht nur Menschen offen, die sich als Schwarze Person identifizieren.“ Die afro-Festival Party sei hiervon allerdings ausgenommen.

Alle Infos: www.karlstorbahnhof.de/