Heute ist der Internationale Tag der Frauengesundheit: An diesem will KOSI.MA, das Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen Mannheim, Sichtbarkeit für das Thema der sexuellen Gesundheit von Frauen schaffen. „In unserer Arbeit stellen wir fest, dass es hier oft an Wissen fehlt oder Falschinformationen kursieren“, sagt Em Brett von KOSI.MA.

Viele Frauen wüssten zum

...