Mannheimer Morgen Plus-Artikel Show Pole-Dance: Spektakuläre Wettkämpfe in Mannheim

Tanz, Akrobatik und Fitness: All das vereint Pole Dance. Beim Wettkampf im Käfertaler Kulturhaus zeigen Tänzerinnen und Tänzer ihr Können und verraten, was sie an diesem Sport so begeistert