Podcast "Mensch Mannheim": So faszinierend ist das Leben auf der Mannheimer Hütte

Mannheim. Der frühere, langjährige Mannheimer Oberbürgermeister Widder ist inzwischen 82 Jahre alt und hat sich noch einmal auf den beschwerlichen und anspruchsvollen Weg gemacht. „Ich habe mir gesagt: Wenn es überhaupt noch mal gelingt, dann gelingt’s jetzt“, sagt er im Gespräch im Frühstücksraum.

Viele Jahre hat Widder in seiner Amtszeit durch eigene Besuche die Aufmerksamkeit der Mannheimer Bevölkerung für die Hütte aufrecht erhalten und ist heute stolz darauf, wie das höchste Haus Mannheims durch die hiesige Sektion des Alpenvereins in Betrieb gehalten wird. Die Mannheimer Hütte sei für ihn ein Teil der Leistung der Bürger dieser Stadt, sagt Widder. Was hier an Arbeit geleistet werde, um diese und die ebenso zur Mannheimer DAV-Sektion gehörende Oberzalimhütte zu erhalten, sei hochbeachtlich. „Da ist viel ehrenamtliches Engagement von Menschen aus unserer Stadt, und da bin ich stolz darauf.“







Es sei gut, wenn die Stadtverwaltung sich immer wieder oben zeige – wie gerade erst geschehen durch die Gruppe um Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Es war gar nicht so einfach, Matthias Schatz für das zweite Gespräch dieser „Mensch Mannheim“-Folge zu gewinnen. Der Hüttenwirt arbeitet de facto pausenlos, und das 14 bis 16 Stunden am Tag. Seit acht Jahren betreibt er die Mannheimer Hütte mit rund 90 Schlafplätzen in Mehrbettzimmern oder unter dem Dach im gemütlichen Matratzenlager. Seine Partnerin Andrea Juen verantwortet die Oberzalimhütte 800 Höhenmeter tiefer.

Obwohl er Architektur und sie Psychologie studiert hat, sagt er: „Es ist absolut kein Aussteigerleben.“ Schmunzelnd fügt er an: „Aussteiger würden keine Gäste verpflegen.“ Er erzählt über das spezielle Arbeitsleben auf der Berghütte – mit der gewissen Normalität, dass der selbstproduzierte Strom auch mal ausfallen kann.

Bei „Mensch Mannheim“ ist diesmal die Bergluft geradezu spürbar: Auf knapp 2700 Metern Höhe wurde die Folge auf der Mannheimer Hütte aufgenommen. Gerhard Widder und Matthias Schatz könnten als Gesprächspartner unterschiedlicher nicht sein – und doch verbindet sie diese ganz besondere Hütte von 1905 hoch oben im Rätikon im österreichischen Vorarlberg.

