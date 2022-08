Problem liegt bei Männern

Die Änderung der Badeordnung, wie es in Göttingen und anderen Kommunen bereits geschehen ist, muss auch in Mannheim durchgesetzt werden. Nicht nur im Sinne der Gleichstellung aller Geschlechter wäre alleine die Möglichkeit für Frauen und nicht-binäre Menschen, selbst entscheiden zu dürfen, was sie in der Öffentlichkeit tragen, ein großer Schritt. Auch für den gesellschaftlichen Wandel, weg von

...