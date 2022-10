Neuer Standort

Das Unternehmen Socomec hat zum hundertjährigen Bestehen nach Mannheim umgesiedelt. Das neue Firmengebäude des Herstellers für Messtechnik wurde nun in der Oststadt eröffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Der 1400 Quadratmeter große Standort bündelt den Vertrieb in Deutschland und bietet Arbeitsplätze für 40 Mitarbeitende. Bis 2025 sollen es 100 werden, kündigte der Geschäftsführer Arndt Freytag an. In Mannheim sollen interne Techniker sowie externe Service- und Vertriebspartner geschult werden. Auch Studierende, Praktikanten und Auszubildende sollen in der Werkstatt ausgebildet werden. Das Unternehmen ist im Bereich der Messtechnik und der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), vereinfacht Akkus, die das Stromnetz stabil halten, tätig. „Mannheim ist für uns perfekt. Hier lassen sich unsere Kunden, die vorwiegend in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern sitzen, dank der hervorragenden Lage und der Infrastruktur von Mannheim aus sehr gut erreichen“, erklärt Socomecs Marketingleiter Guy Schaaf. jpp

