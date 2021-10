Dass Frauen immer noch wenig in Führungspositionen vertreten sind, kaum Unternehmen gründen und in weiteren Lebensbereichen benachteiligt sind, geht die Stadt Mannheim nun strukturiert an. Und zwar so strukturiert, wie die Benachteiligung der Frauen selbst ist.

Mit dem ersten Gleichstellungsaktionsplan legt sie nämlich ein 156 Seiten langes Dokument vor, das über verschiedenste

...