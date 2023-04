Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gastro Neckarstrand-Bar in Mannheim will an Ostern öffnen

Der Sand am Neckar unterhalb des Cahn-Garnier-Ufers wurde gereinigt und neu aufgefüllt. Die Vorbereitungen zur Eröffnung der Neckarstrand-Bar laufen auf Hochtouren. Geplant sind auch ein paar Neuerungen