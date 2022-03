74-Jährige wird erfolgreich wiederbelebt - Polizei sucht nach unbekannter Ersthelferin

Mannheim-Vogelstang. Die Polizei sucht aktuell nach einer unbekannten Ersthelferin, die am Montagmorgen zur Wiederbelebung einer 74-Jährigen beigetragen hat. Nach Angaben der Polizei soll die Frau zuvor aufgrund eines medizinischen Vorfalls zu Boden gestürzt sein. Zwei zufällig vorbeikommende Frauen wurden auf die Situation aufmerksam und eilten der Frau sofort zur Hilfe. Während eine von ihnen, eine 38-Jährige, den Notruf absetzte, führte die andere bislang unbekannte Frau, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. . Nachdem der Notarzt an der Örtlichkeit eingetroffen war und die weitere medizinische Versorgung der 74-Jährigen übernommen hatte, entfernte sich die unbekannte Ersthelferin von der Örtlichkeit. Die Frau wurde nach der Reanimation mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Ersthelferin. Derzeit ist lediglich bekannt, dass die Gesuchte mit einem weißen Kleinwagen mit einem auffallend gelben Streifen an der Fahrzeugseite davongefahren ist. Möglicherweise könnte es sich bei dem Wagen um ein Fahrzeug eines ambulanten Pflegedienstes handeln.

Die Unbekannte und Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Frau oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 /718490 bei der Polizei zu melden.