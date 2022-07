Rauschgifthandel und Angriff auf Polizeibeamte in Mannheim - 30-Jähriger in Haft

Mannheim. Das Amtsgericht Mannheim hat am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, unerlaubt Betäubungsmitteln verkauft zu haben, Polizeibeamte angegriffen und gegen deren Maßnahmen Widerstand geleistet zu haben. Der Tatverdächtige soll seit spätestens Juli 2022 in Mannheim Betäubungsmittel, vorwiegend Kokain, Amphetamin und Marihuana, verkauft haben. Das gaben die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt.

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Mannheimer Innenstadt wurden am Dienstag in der von ihm getragenen Kleidung rund 127 Gramm Marihuana, 5 Gramm Kokain sowie 3 Ecstasy-Tabletten aufgefunden. Teilweise war das Rauschgift verkaufsfertig portioniert und verpackt.

Nachdem sich die Zivilbeamten mittels Dienstausweis zu erkennen gegeben hatten, rannte der 30-jährige Gambier vor den Polizisten davon und versteckte sich in einem Eiscafé im Quadrat Q 2. Eine Beamtin verfolgte den Flüchtenden daraufhin auf einem Fahrrad. Als sie ihn in dem Café entdeckt und erneut angesprochen hatte, soll der Mann auf die Beamtin zu gerannt sein und diese mit voller Wucht zu Boden gestoßen haben. Nur durch das Eingreifen zweier Zeugen, die ihm unter anderem ein Bein stellten, konnte dieser an der weiteren Flucht gehindert und vorläufig festgenommen werden. Auch gegen seine Festnahme und das Anlegen von Handschließen wehrte sich der 30-Jährige und schlug und trat um sich.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.

