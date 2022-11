"MM"-Stadtgespräch zum Verkehrsversuch in Mannheim

Mannheim. Der umstrittene Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt ist das Thema des „MM“-Stadtgesprächs an diesem Dienstag, 29. November, um 19 Uhr (Einlass ab18.30 Uhr) im Anna-Reiß-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen in D 5.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Moderatoren Florian Karlein und Timo Schmidhuber von der „MM“-Lokalredaktion diskutieren mit Vertretern aus Politik, Handel und Bürgerschaft über Ziele und Schwierigkeiten des seit Mitte März laufenden Projekts. Auf dem Podium sitzen Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) und Swen Rubel (Handelsverband Nordbaden). Vom Gemeinderat sind zudem Gerhard Fontagnier (Grüne) sowie CDU-Stadträtin Martina Herrdegen dabei, die mit ihrer Konditorei in der Innenstadt direkt vom Verkehrsversuch betroffen ist.

"MM"-Stadtgespräch ist kostenlose Veranstaltung

Das gilt auch für Christina von Alt-Stutterheim vom Optikhaus Auge N 6 in der Kunststraße. Sie diskutiert wie Daniel Barchet vom Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt ebenfalls mit. Während der bis 21 Uhr dauernden Diskussion haben auch Zuschauer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer an der kostenlosen Veranstaltung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich unter events@mamo.de anzumelden.

Um den reinen Durchgangsverkehr möglichst aus der City herauszuhalten und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, ist die Durchfahrt von Fressgasse und Kunststraße für Autos seit März gesperrt. Daran gibt es heftige Kritik, vor allem von Händlern.