Ein sonniger Nachmittag in der Neckarstadt-West. Ein Junge im Italien-Trikot schlingt hastig ein Eis herunter. Ein Mann sitzt daneben auf einer Bank und spielt Gitarre. Er singt, nimmt einen Schluck Dosenbier. Beide sehen verwundert zur Menschenmasse auf, die sich vor ihnen am Bürgerhaus aufbaut und immer größer wird. Denn in der Neckarstadt wird hoher Besuch erwartet: Ministerpräsident

...