An seiner Schule habe es das nicht gegeben, sagt Winfried Kretschmann: Dass sich so viele prominente Persönlichkeiten dem Gespräch mit Schülern stellen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts war schon im Lessing-Gymnasium zu Gast, genau wie die damalige Kultusministerin. Und am Freitagvormittag ist eben der Ministerpräsident an der Reihe. Winfried Kretschmann fährt in der schwarzen

...