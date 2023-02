Migrationskonferenz in Mannheim: Linke wollen Hürden für Geflüchtete abbauen

Als in der Südosttürkei in der Nacht zu Montag vor zwei Wochen die Erde bebt, ist Janine Wissler in Diyarbakir. Die Parteivorsitzende der Linken war einen Tag zuvor in die Stadt gereist, um sich mit oppositionellen Politikern zu treffen. Sie erzählt, wie die Menschen auf die Straßen geeilt seien, mit nichts weiter an als einem Schlafanzug und Pantoffeln an den Füßen. Keiner habe seinen

...