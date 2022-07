Kreuzung gesperrt

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt teilt mit, dass wegen der Kerwe in Riedrode vom Mittwoch, 13. Juli, bis Dienstag, 19. Juli, die Kreuzung rund um den Brunnen vor dem Riedroder Bürgerhaus gesperrt ist. Die Neue Waldstraße kann über den parallelverlaufenden Weg entlang des Waldes angefahren werden. Die Bushaltestelle in Höhe des Bürgerhauses wird in dieser Zeit nicht angefahren. Ersatzweise kann die Haltestelle außerhalb von Riedrode auf der Kreisstraße genutzt werden.

Die Leerung der Mülltonnen am Mittwoch, 13. Juli, findet wie gewohnt statt. Für die Leerung am Freitag, 15.Juli, werden in Höhe Bahnhofstraße, Vogelsbergstraße und Lindenstraße sowie Gänsweidweg Sammelplätze eingerichtet. Anwohner und Anwohnerinnen werden gebeten, die Mülltonnen dorthin zu bringen. red