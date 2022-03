„Land unter an den Mannheimer Schulen“: So formuliert es der geschäftsführende Schulleiter der Gymnasien und Direktor des Moll-Gymnasiums auf dem Lindenhof, Gerhard Weber. Denn er kann keine weiteren aus der Ukraine geflüchteten Kinder in den Regelklassen seiner Schule mehr aufnehmen und versucht, die eingehenden Nachfragen weiterzuvermitteln. Dabei erfährt er, dass auch die anderen Mannheimer

...