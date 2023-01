Mannheimer Polizei vor Waldhof-Hochrisikospiel am Samstag zuversichtlich

Eines steht schon vor dem Anpfiff fest: Bei der Heimpartie des SV Waldhof gegen 1860 München am Samstag (14 Uhr) werden mehr Menschen sein als bei jedem bisherigen Punktspiel in dieser Saison. Laut Vereinssprecher Yannick Barwig waren am Freitagmittag bereits rund 15 500 Tickets verkauft. Bislang liegt der Rekord für diese Drittliga-Spielzeit bei 12 000, die gegen Saarbrücken im

...