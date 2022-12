Mannheimer Parkschwimmbad Rheinau erhält Millionen-Förderung

Mannheim. Das städtische Parkschwimmbad im Mannheimer Stadtteil Rheinau erhält eine Förderung von knapp 1,6 Millionen Euro vom Bund. Dies teilte die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori (SPD) mit. Die energetische und sicherheitstechnische Sanierung des Schwimmbades wird durch das Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) im Rahmen des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK) gefördert.



Für das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK) hat der Deutsche Bundestag im Juli 2022 insgesamt 476 Millionen Euro über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) bereitgestellt. Damit fördert der Bund eine funktionierende und leistungsfähige Infrastruktur in deutschen Städten und Gemeinden. Insgesamt wurden 995 Projektskizzen aus fast 750 Kommunen eingereicht.



Das Gesamtprojektvolumen für die Sanierung des städtischen Freibades im Mannheimer Stadtteil Rheinau beträgt 2.13 Millionen Euro, davon fördert der Bund 75 Prozent der Kosten in Höhe von 1.6 Millionen Euro. Mit dem Fördergeld plant die Stadt Mannheim laut Antrag unter anderem die Entwässerungsleitungen, den Sprungturm und die Rutsche im Nichtschwimmerbecken zu erneuern sowie die Umkleide und das Kinderplanschbecken zu sanieren.

