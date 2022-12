Neue S-Bahn-Station in Schwetzingen-Hirschacker eingeweiht

Schwetzingen. Im Zuge der zweiten Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar ist die neue Haltestelle im Schwetzinger Stadtteil Hirschacker eingeweiht worden. Sie liegt im Streckenabschnitt Mannheim – Karlsruhe, der seit Dezember 2020 als eigenständige S-Bahn-Linie S9 die Verbindung aus dem Rhein-Neckar-Raum in das benachbarte Karlsruhe vervollständigt, teilte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mit.

im Beisein von Staatssekretärin Elke Zimmer vom baden-württembergischen Verkehrsministerium zusammen mit Landrat Stefan Dallinger vom Rhein-Neckar-Kreis, Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim und Vorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar, Oberbürgermeister Dr. René Pöltl von der Stadt Schwetzingen sowie Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter für Baden-Württemberg Deutsche Bahn AG, feierten die Beteiligten mit vielen Gästen die Fertigstellung der Infrastrukturmaßnahme. Pünktlich zum Fahrplanwechsel wird der neue Haltepunkt in Betrieb genommen. Ein weiterer soll im Stadtteil Nordstadt folgen, für den bereits das Planungsrecht vorliege.

Die Schwetzinger feiern die Inbetriebnahme des neuen Haltepunktes im Hirschacker. © Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Die Kosten für Planung und Bau des Haltepunktes Schwetzingen-Hirschacker belaufen sich auf rund 6,5 Millionen Euro. Es gibt zwei Außenbahnsteige und eine rollstuhlgerechte Rampe. Ein Aufzug an Steig zwei werde dann im Frühjahr 2023 montiert. Seitens der Stadt Schwetzingen sollen noch eine kleine Bike&Ride-Anlage sowie Fahrradabstellplätze realisiert werden.

Die Infrastrukturmaßnahmen wurden im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltinisteriums gefördert. Der Bund trägt 2,8 Millionen Euro, das Land Baden-Württemberg rund 0,9 Millionen Euro und der Rhein-Neckar-Kreis sowie die Stadt Schwetzingen jeweils rund 1,4 Mio. Euro (ohne den Aufzug).

„Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen barrierefreien Haltepunkts ist ein weiterer Baustein der zweiten Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar endlich vollendet. Mehr als 2000 Einwohnerinnen und Einwohner in Hirschacker erhalten direkten Zugang zum S-Bahn-Netz, dass eine direkte Verbindung in die großen Städte der Metropolregion bietet.“, verkündet Specht.

Dem kann sich Pöltl nur anschließen und meint: „Der neue S-Bahn Haltepunkt im Hirschacker stellt einen Meilenstein in der Anbindung des Stadtteils an den ÖPNV dar. Damit ist nicht nur eine barrierefreie und direkte Anbindung in die Schwetzinger Innenstadt möglich, sondern auch die Fahrt nach Karlsruhe und Mannheim und damit auch der Anschluss an das überregionale Fernbahnnetz. Wir freuen uns zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern des Hirschackers auf die neue Station.“

61 Millionen-Projekt

Neben Schwetzingen-Hirschacker werden weitere zwölf Stationen auf dem Streckenabschnitt Mannheim-Karlsruhe ausgebaut oder neu errichtet: Mannheim-Neckarau, Mannheim-Rheinau, Schwetzingen-Nordstadt, Schwetzingen, Oftersheim, Hockenheim, Neulußheim, Waghäusel, Wiesental, Graben-Neudorf, Blankenloch sowie Karlsruhe-Hagsfeld.

Die Baukosten betragen insgesamt rund 61 Millionen Euro und werden aus dem Bundes-GVFG-Programm durch den Bund mit rund 34 Millionen Euro gefördert. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit rund 12 Millionen Euro, während der Rhein-Neckar-Kreis, der Landkreis Karlsruhe sowie die betroffenen Gemeinden gemeinsam rund 15 Millionen Euro zuzüglich Planungskosten von voraussichtlich 20 Millionen Euro übernehmen.