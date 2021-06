Mannheim sagt Stadtfest endgültig ab

Mannheim. Sie wollte „ein positives Signal für die Rückkehr in die Normalität setzen“ – aber es klappt nicht: Christine Igel, Geschäftsführerin der städtischen Tochter Event und Promotion Mannheim, hat das Stadtfest für 2021 endgültig abgesagt. Schon im März war klar, dass der Traditionstermin Ende Mai nicht zu halten sein würde. Doch nun steht fest, dass sich wegen der Corona-Pandemie die Großveranstaltung auch zu dem geplanten Ersatztermin vom 23. bis 25. Juli nicht realisieren lässt.

AdUnit urban-intext1

Die Veranstaltung war 1991 entstanden, nachdem die Fasnacht wegen des Golfkriegs ausfallen musste. Ihr Ziel war, dass die Schausteller und die Karnevalsvereine Einnahmen erzielen können. Daher wollten Christine Igel und ihr Team auch jetzt wieder alles versuchen, dass den Vereinen und Schaustellern diese Chance gegeben wird. Aber rund 320 000 Besucher, die an den drei Tagen auf die Planken strömen, ein Programm auf fünf Bühnen, dazu Kunsthandwerkermarkt und Kinderfest sind derzeit nicht zusammen auf engem Raum machbar.

Der für das Stadtfest zuständige Bürgermeister Michael Grötsch bedauert die Absage zwar „sehr“, und auch Igel hat die Entscheidung „schweren Herzens“ getroffen, wie sie sagt. „Uns ist es für alle Beteiligten und der Bevölkerung wichtig, die Gründe so rechtzeitig zu kommunizieren, damit keine falsche Erwartungshaltung entsteht“, so Grötsch. Derzeit lassen die Corona-Regeln ein Fest ohne Besucherbegrenzung in dieser Größe nicht zu, und Igel rechnet nicht damit, dass sich die Vorschriften bis Ende Juli ändern. Eine solche Besucherbegrenzung würde bedeuten, dass man das Veranstaltungsgelände umzäunen und an Eingängen zählen sowie kontrollieren müsse, wer wann auf die Planken läuft und dort feiert. „Das ist im Herzen der Einkaufsmeilen nicht umsetzbar“, so Igel.