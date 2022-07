Mannheim-Lindenhof feiert im Lanz-Park – Gringo Mayer singt Samstagabend kurpfälzisch

Ein kleiner Schauer am Samstagmittag schreckt die Besucherinnen und Besucher des Lanz-Park-Festes nicht ab. Alle, so scheint es, sind froh, dass das Familienevent auf dem Lindenhof endlich – nach Pandemie bedingten Ausfällen in den vergangenen Jahren – wieder stattfindet. 36 Stände haben sich im kleinen Park an der Meerfeldstraße neben der historischen Lanz-Kapelle postiert. Es ist ein bunter

