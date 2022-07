Nach der Pandemie-Pause wird in Mannheim-Herzogenried wieder gefeiert

Es ist vollbracht. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause feierten das Quartiermanagement und die Interessengemeinschaft Herzogenried (IGH) nach langer Vorbereitung und unter Mithilfe vieler Partner im Herzogenriedpark am Samstag wieder ihr beliebtes Stadtteilfest anlässlich „150 Jahre Neckarstadt“. Und was war das für ein schöner Tag. Als die Akteure am Samstag früh mit dem Aufbau begannen,

...