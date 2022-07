Mann schlägt Kind am Mannheimer Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein 37-jähriger Mann hat am Donnerstagabend am Mannheimer Hauptbahnhof seine kleine Tochter mehrfach geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte gegen 17.15 Uhr ein Reisender die Polizei, weil der Mann am Bahnsteig 2/3 wiederholt seine Tochter schlagen würde. Als eine Streife der Bundespolizei eintraf, schrie der Mann lautstark und aggressiv seine Kinder an. Sowohl die 9-jährige Tochter als auch der 13-jährige Sohn wiesen Schwellungen und Rötungen im Gesicht auf. Der Mann und seine Frau verhielten sich gegenüber den Beamten unkooperativ. Außerdem gingen sie aggressiv mit ihren Kindern um, ohne jedoch erneut handgreiflich zu werden.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Misshandlung Schutzbefohlener. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0721/120160 zu melden.

