Betrunkener Exhibitionist in Rhodt belästigt Mutter und elfjährige Tochter

Rhodt unter Rietburg. Sein entblößtes Glied hat am Samstag ein betrunkener 22-Jähriger einer Mutter und ihrer elfjährigen Tochter gezeigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Mann die Frau und das Mädchen bei der Tat in der Weinstraße in Rhodt unter Riedburg angegrinst. Zudem soll der Exhibitionist sein Glied mehreren Café-Gästen gezeigt haben und daraufhin in der Öffentlichkeit uriniert haben. Die Mutter und ihre Tochter gingen zügig nach Hause und verständigten dort die Polizei. Der Mann konnte kurz darauf durch die Funkstreife in Rhodt entdeckt werden. Da er sich aggressiv zeigte und zudem stark alkoholisiert war, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Gegen den 22-Jährigen werde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, hieß es. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/9550.

