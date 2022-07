Kurpfalzbrücke in Mannheim ab Montag nachts gesperrt

Mannheim. Parallel zu den Gleiserneuerungsarbeiten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat der Stadtraumservice Mannheim bereits am Mittwoch, 20. Juli, mit den Arbeiten an der Übergangskonstruktion der Kurpfalzbrücke auf der Innenstadtseite begonnen. Ab dem heutigen Montag, 25. Juli, wird die Brücke bis Freitag, 2. September, nun jede Nacht von 21 Uhr bis 6 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das teilte die Stadt mit. Eine Querung des Neckars mit dem Auto ist dann nur noch über die Jungbuschbrücke oder über die Friedrich-Ebert-Brücke möglich.

Zusätzlich muss die Brücke an den Wochenenden 29. Juli bis 1. August und 5. bis 8. August jeweils von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, auch tagsüber gesperrt werden. Die Umleitung wird ausgeschildert. Soweit baulich die Möglichkeit besteht, wird die Nutzung der Brücke auf einer Fahrtrichtungsseite nachtweise freigegeben. Die Verkehrsführungshinweise sind zu beachten. Der Fuß- und Radverkehr wird während der Sperrungen über eine Brückenseite geleitet.