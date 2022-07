Kurpfalzbrücke in Mannheim wegen Bauarbeiten gesperrt

Mannheim. Wegen Bauarbeiten wird die Kurpfalzbrücke in Mannheim ab Mittwoch, 20. Juli, teilweise gesperrt sein. Um die Beeinträchtigungen für den Auto-, Fuß- und Radverkehr möglichst gering zu halten, werden die Bauarbeiten im Straßen, Geh- und Radwegbereich grundsätzlich von Montag bis Freitag nur nachts, in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr ausgeführt, teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit.

Ab Montag, den 25. Juli, wird die Kurpfalzbrücke bisFreitag, 2. September jede Nacht ab 21 Uhr bis 6 Uhr morgens in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Grund dafür sind dringende Instandhaltungsarbeiten an der Brücke. Parallel werden die Gleise von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH erneuert. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten, wird die Brücke nur nachts gesperrt. Autos können dann nur noch über die Jungbuschbrücke oder über die Friedrich-Ebert-Brücke den Neckar überqueren und werden umgeleitet. Ein Fuß- und Radweg soll laut Stadt auf einer Brückenseite bestehen bleiben.

Die Stadt hat außerdem an zwei Wochenenden eine Komplettsperrung der Brücke angekündigt. Am Freitag, 29. Juli, 21 Uhr bis Montag, 1. August, 6 Uhr sowie am Freitag, 5. August bis Montag, 8. August, gleiche Uhrzeiten, wird die Brücke auch tagsüber gesperrt sein. Ansonsten hat die RNV für den kompletten Zeitraum eine Umleitung der Stadtbahnlinien angekündigt.