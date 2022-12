Klimaschutz, Frieden und Döner für drei Euro - das wünschen sich die Mannheimer für 2023

Ute Fiedler (Mannheim)

Mannheim. „Mir Weltfrieden und ein Ende von Hunger zu wünschen, ist mir zu utopisch. Lieber etwas, was leichter zu erfüllen ist. Es gibt ein Gesetz, dessen Durchsetzung ich für wirklich nötig und nützlich halte. Es geht um die Vorgärten, die mit Schotter oder anderweitig versiegelt werden mit den bekannten Folgen. Oft sogar von jungen Leuten mit Kindern. Wenn die Menschen nicht selber so klug sind, muss halt das vorhandene Gesetz durchgesetzt werden. Mehrmals habe ich beim entsprechendem Amt der Stadt Mannheim nachgefragt, und es wurde mir zugesichert, man wolle sich darum kümmern. In meiner Wohngegend ist nicht einer zurückgebaut worden, nein, es kommen ständig neue hinzu. Das ist also mein Wunsch für 2023.“

Großer Unterschied: Statt Schotter bietet in diesem Garten eine naturnahe Blühwiese den perfekten Lebensraum für viele Insekten. © stadt Lampertheim

Gertrud Albrecht (Mannheim)

„Frieden in Europa und überall auf der Welt. Vernunft und Empathie für die echten und Möchtegern-Diktatoren. Absetzung von Putin, Aufstand der von Russland unterdrückten Staaten. Dass sich Trump lächerlich macht und Verstand für seine Anhänger. Verstand auch für Elon Musk.“

Instagram-Nutzer/in meryem.m88

„Mehr kostenfreie Erlebnisse für Familien.“

Dagmar Achtstätter (Heddesheim)

„Ich wünsche mir für 2023: Frieden, und zwar auf der ganzen Welt. Verständnis für Menschen, die sich fern ihrer Heimat bei uns ein besseres Leben erhoffen. Ein friedvolles tolerantes Miteinander der Religionen. Gesundheit und weder Epidemien noch Pandemien. Ehrliche Politiker. Dass die Gendersprache wieder verschwindet und zum Schluss wünsch‘ ich mir frei nach Peter Maffay mein Schaukelpferd zurück. Ich wäre froh, wenn wenigstens einer meiner Wünsche in Erfüllung ginge.“

© dpa/Jeff Mangione

Cindy Sattler (geboren in Mannheim und derzeit in Orlando, Florida)

„Ich wünsche meiner ganzen Familie in Mannheim viel Gesundheit, Glück und Freude für 2023 – vor allem meinen Großeltern, die gerade ihren 60. Hochzeitstag gefeiert haben, und hoffe, dass mehr Ruhe in Mannheim einkehrt, und hoffe auf gute Deutschland-USA Beziehungen. Ich kann es jedenfalls nicht mehr abwarten, meine Familie in Mannheim bald wieder zu sehen!“

Instagram-Nutzer/in __m___58

„Mehr Parkplätze in der Innenstadt, Öffnung vom Fahrlachtunnel.“

Die Sperrung des Fahrlachtunnels wird sich bis ins kommende Jahr ziehen. Im Bild: der Blick auf den Fahrlachtunnel aus Richtung SAP-Arena kommend. © Christoph Blüthner

Karen und Wiebke Bertz (Mannheim)

Wünsche zum neuen Jahr 2023:

Ein bisschen mehr Friede / und weniger Streit, / ein bisschen mehr Güte / und weniger Neid, / ein bisschen mehr Liebe / und weniger Hass, / ein bisschen mehr Wahrheit – / das wäre was! / Statt soviel Unrast, / ein wenig mehr Ruh, / statt immer nur ich, / ein wenig mehr Du, / statt Angst und Hemmung / ein bisschen mehr Mut. / Und Kraft zum Handeln – / das wäre gut. / In Trübsal und Dunkel / ein bisschen mehr Licht / kein quälend Verlangen, / ein bisschen Verzicht / und viel mehr Blumen, / solange es geht. / Nicht erst auf Gräbern – / da blühn sie zu spät. / Ziel sei der Friede des Herzens / Besseres weiss ich nicht. Peter Rosegger (1843 - 1918)

Instagram-Nutzer/in suna1905_

„Gesundheit und ganz viel Liebe.“

Monika Rohr (Mannheim)

„Für mich ganz persönlich wünsche ich, dass ich endlich meinen Platz finden werde, an dem ich mein „(Rentner-)Ei“ erfolgreich ablegen kann, das heißt, dass ich eine sinnvolle, für mich und andere befriedigende und mit anderen Aktivitäten gut koordinierte Tätigkeit finden kann, die meine Fähigkeiten und Fertigkeiten sinnvoll zu nutzen weiß.

Für meine Familie wünsche ich mir ein ständiges sorgsames und fröhliches Mit- und Füreinander und dass wir alle gesund bleiben.

Für Mannheim erhoffe ich mir einen großen Fokus auf unseren Stadtwald, der bald keiner mehr ist, wenn keine effektiven Maßnahmen getroffen werden. Es wird schon an vielen Stellen einiges unternommen, aber ich glaube zu wenig und vielleicht auch nicht mit den geeigneten Mitteln und einem zu geringen Etat.

Für das Klima und alle Radfahrer *innen wünsche ich mir mehr Vorfahrt und Rücksicht von Seiten der Straßenplaner*innen und Autofahrer*innen.

Ich wünsche mir noch einen größeren Fokus und Gewichtung auf unsere Kinder und Jugendlichen; Bildung und Entwicklungsbegleitung, individuelle Förderung und mehr Partizipation statt reine Betreuung und Wissensvermittlung, denn unsere Kinder sind unsere Zukunft.

Ich würde mir auch mehr Sauberkeit wünschen, einen Appell an alle: Verschmutzt bitte nicht unsere Natur und unsere Stadt. Nehmt euren Müll mit und entsorgt ihn in dafür vorgesehene Abfalleimer.

Ich wünsche mir, dass Betonköpfe, machtversessene und menschenverachtende Figuren und Strukturen aussterben. Ich wünsche mir, dass alle Waffen schweigen und nirgendwo auf der Welt Eltern um ihre Kinder und deren Schicksal bangen müssen. Alle Kinder sollten das Recht haben, in Frieden und gesund und gut genährt an Leib, Geist und Seele einer glücklichen Zukunft auf einem gesunden Planeten entgegenblicken zu können.“

Die Untere Forstbehörde der Stadt Mannheim hat eine digitale Führung durch den Käfertaler Wald entwickelt. © Valerie Gerards

Ilona Rothenberger-Hanf (Ladenburg)

„Unsere Wünsche für 2023 sind: Frieden auf der Welt, ein Ende aller unnötigen Kriege. Die Menschen sollten sich mehr darauf besinnen, die Erde zu retten. Wir brauchen dies, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder noch auf einem gesunden Planeten leben können. All das, was die Natur uns bietet, sollte nicht zerstört werden.

Außerdem sollten wir zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir wünschen uns nicht mehr so viel Egoismus unter den Menschen. Wir hoffen und wünschen, dass das neue Jahr ein Jahr der Nächstenliebe wird und wir Menschen – egal welcher Hautfarbe,Nationalität oder Herkunft – anzunehmen lernen. Wir alle dürfen nicht vergessen, dass auch uns etwas passieren könnte und wir über jede Hilfe dankbar wären.

Wir wünschen uns, dass Sie uns über schöne und glückliche Momente jeden Morgen berichten können.“

Instagram-Nutzer/in jojo_25_03

„Endlich genug Klimaschutz!“

Effektiver Klimaschutz: Durch Spenden für den Erhalt des Regenwaldes lässt sich laut Philosoph Bernward Gesang am meisten CO einsparen. © iStockphoto

Ingrid Bergmann (Mannheim)

„Mein größter Wunsch: Dass endlich die Schotter- und Rindenmulchgärten verboten werden. Die vorhandenen Stein- und wildkräuterfreien Schotterwüsten sollten zurückgebaut oder eine Strafabgabe bezahlt werden. Jeder Quadratmeter Grün zählt!“

Instagram-Nutzer/in hammo_183

„Döner für 3 Euro.“

© Istock

Harald Niemeyer (Mannheim)

„Maskenkontrolle im ÖPNV, Sanierung aller Fahrradwege in Mannheim, Ausweisung von Halteplätzen für Lieferdienste, Fahrradschnell-straße in ganz Mannheim, deutlich markierte Rad-und Gehwege, Straßenbahnen sind keine fahrenden Restaurants oder Müllkippen, keine Glasscherben auf Rad-und Gehwegen, Parkplatzlösungen in sehr engen Straßen, keine Bodenwellen auf Gehwegen, Sanierung der Schlaglochstraßen (kein Flickwerk mehr).

Instagram-Nutzer/in goldstern82

„Frieden, zumindest in Europa.“

Hildegard Stay (Mannheim)

„Ein friedliches Zusammenleben mit Verwandten, Freunden und Nachbarn wünsche ich mir für das Jahr 2023.“

Instagram-Nutzer/in lisamadeleine1991

„Friede, Freude, Eierkuchen für alle“

Ursula Werner (Mannheim)

„Ich wünsche, dass die Menschen sich gegenseitig respektvoll begegnen. Im Kleinen eingeübt, ergäbe sich eine Chance für den Weltfrieden.

Besonders für die Kinder wünsche ich ein erheblich größeres Engagement. Kinder brauchen Begleiter und Vorbilder, um ihre Persönlichkeit frei entfalten zu können.

Dabei ist auch die räumliche Ausstattung, Lern- und Spielmaterial und ausreichendes Personal unabdinglich.

Das ist mir nicht zuletzt wichtig, weil ich als sehr viele Jahre im Schuldienst Tätige nach wie vor die Kinder besonders gefördert sehen möchte. Aber auch für meine beiden Enkel liegt mir das am Herzen. Uns allen wünsche ich ein gesundes und frohes neues Jahr!“

Instagram-Nutzer/in armita.hx

„Freiheit im Iran.“