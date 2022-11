Mannheim. Sie war bekannt durch die RTL2-Sozialdoku "Hartz und herzlich - nun ist Lisa-Marie verstorben. Wie die Serie auf ihren offiziellen Socal-media-Kanälen mitteilt, starb die 16-Jährige am Mittwoch. "Mit Bestürzung hat uns gestern die traurige Nachricht erreicht, dass Lisa-Marie überraschend aus dem Leben gerissen wurde. Wir fühlen in dieser schweren Zeit mit ihren Eltern und ihren Geschwistern" heißt es dort. Lisa-Marie lebte in den Mannheimer Benz-Baracken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1