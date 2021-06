Impfaktion auf der Schönau

Mannheim. Ab kommender Woche können sich Bürgerinnen und Bürger auf der Schönau in Mannheim impfen lassen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Von Montag, 28. Juni, um 9.30 Uhr, bis Sonntag, 4. Juli, sei das für alle auf der Schönau gemeldeten Bewohnerinnen und Bewohner ab 18 Jahren möglich. Bis 14.30 Uhr ist das Pop-Up-Zentrum im Kulturzentrum im Siedlerheim, Bromberger Baumgang geöffnet. Am Dienstag und den folgenden Tagen der Aktion geht es schon um 9 Uhr los. Laut Stadt werde der Impfstoff des Herstellers Moderna verabreicht. Es seien mobile Impfteams vor Ort. Außerdem stehe ein Impfbus auf dem Parkplatz an der Endhaltestelle Ortelsburger Straße, um die Bewohner und Bewohnerinnen über die Aktion zu informieren. Der Termin für die Zweitimpfung werde bei der ersten Impfung vergeben.

Derzeit läuft bereits auch im Jungbusch eine Aktion. Bis Sonntag, 27. Juni, können sich dort laut Mitteilung der Stadt Bewohnerinnen und Bewohner impfen lassen. In der Neckarstadt-West sind bereits die Zweitimpfungen dran: bis Sonntag, 4. Juli.