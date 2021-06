Stadt Mannheim bietet Vor-Ort-Impfungen im Jungbusch an

Mannheim. Die Stadt Mannheim bietet ab kommenden Montag, 21. Juni, Vor-Ort-Impfungen im Stadtteil Jungbusch an. Wie die Verwaltung mitteilte, richtet sich das Angebot an alle Personen über 18 Jahren, die ihre Hauptwohnung im Jungbusch haben. Geimpft wird bis zum Sonntag, 27. Juni, zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr in der Jungbuschhalle (Werftstraße 10). Lediglich am ersten Tag der Aktion werden die fachlich geschulten Teams erst ab 9.30 Uhr impfen. Zudem wird der Impfbus im gleichen Zeitraum auf Quartiersplatz stehen und Interessierte impfen und über eine Impfung aufklären. Zum Einsatz kommt der Impfstoff des Herstellers Moderna.

Aktuell wird auch noch auf der Rheinau geimpft. Noch bis zum Sonntag können sich über 18-jährige Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils von 9:00 bis 14:30 Uhr im Nachbarschaftshaus (Rheinauer Ring 101) gegen das Coronavirus schützen lassen. Der Impfbus, dessen Angebot sich in erster Linie an die Anwohnerinnen und Anwohner im direkten Umfeld des angefahrenen Standorts in der Durlacher Straße 102 richtet, steht ebenfalls bis Sonntag zur Verfügung. Wenn die Impfkapazitäten ausreichen, steht das Angebot des Impfbusses auch allen anderen Personen über 18 Jahren zur Verfügung, die mit Hauptwohnung in Rheinau gemeldet sind.

Zweitimpfungen in der Neckarstadt-West

Zudem werden Bewohnerinnen und Bewohner der Neckarstadt-West im Rahmen der Stadtteilimpfungen ihre zweite Spritze verabreicht bekommen. Die Zweitimpfungen werden von Montag, 21. Juni, bis Sonntag, 4. Juli, im Bürgerhaus durchgeführt. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die auch die Erstimpfung bei der Aktion der Stadt in der Neckarstadt-West erhalten haben. Die Termine sind bereits vergeben. Derzeit finden außerdem noch bis zum Sonntag, 20. Juni, die Zweitimpfungen im Quartiersbüro auf der Hochstätt statt.

