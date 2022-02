Andreas Kaprocki ist es nicht gewohnt, vor so vielen Menschen zu sprechen. „Aber ich fürchte, ich werde in der nächsten Zeit viele Gelegenheiten dazu haben“, sagt er auf dem Toulonplatz vor dem in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlten Zeughaus. „Die Unterstützung und die Empathie, die uns hier in Deutschland entgegenschlägt, war nicht zwangsläufig zu erwarten, wenn man bedenkt, wie

...