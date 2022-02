Bis zu 300 Menschen drücken bei Kundgebung ihre Solidarität mit der Ukraine aus

Mannheim. Am Paradeplatz haben sich am frühen Abend laut Veranstalter zwischen 200 bis 300 Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt. Bei der von mehreren Mannheimer Jugendorganisationen veranstalteten Kundgebung sprachen neben den Mannheimer Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori und Konrad Stockmeier auch Landtagsabgeordnete Elke Zimmer. Alle drei verurteilten den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf und sprachen von einem Bruch des Völkerrechts. Bei einer anschließenden offenen Runde appellierten unter anderem in Mannheim lebende Ukrainer in teilweise emotionalen Beiträgen für Unterstützung und Solidarität mit ihrem Heimatland.

