Stadt passt Bauarbeiten an Mannheimer Kurpfalzbrücke an - keine Vollsperrung geplant

Mannheim. Die Stadt Mannheim und die rnv haben die Planungen für die ab Montag, 11. Oktober, beginnende Baumaßnahme an der Kurpfalzbrücke in Mannheim angepasst, um die Eingriffe in den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten. Dies teilte die Stadt am Donnerstagabend mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die städtischen Arbeiten an der Übergangskonstruktion der Brücke sollen auf den Gleisbereich beschränkt werden, sodass Vollsperrungen im Straßenbereich vermieden werden können.



Die Gleisbauarbeiten der rnv zwischen dem nördlichen Brückenkopf der Kurpfalzbrücke und der Haltestelle Alte Feuerwache seien laut Pressemitteilung der Stadt zwingend nötig, um die Sicherheit des Stadtbahnbetriebs zu gewährleisten. Die Gleise seien mittlerweile am Ende Ihrer Lebensdauer angekommen und können nicht mehr instandgesetzt werden. Die rnv beschränkt hierbei die Gleiserneuerungsarbeiten auf das Notwendigste, um die Verkehrssituation in der nicht unnötig zu belasten.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Umleitungen und Sperrungen Bauarbeiten an der Kurpfalzbrücke in Mannheim stehen bevor - Verkehr stark beeinträchtigt Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren

Die Stadt teilte weiter mit, dass die Einspurigkeit zwischen der nördlichen Auf- beziehungsweise Abfahrt zur Kurpfalzbrücke und der Haltestelle Alte Feuerwache grundsätzlich auf die Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr beschränkt werden soll, um die Einschränkungen für den Berufsverkehr möglichst gering zu halten.



Die Stadt Mannheim hat entschieden, einzelne Bauabschnitte die nicht akut erforderlich sind, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. So kann aktuell eine Vollsperrung der Fahrbahnen auf der Brücke vermieden werden. Während der Bauausführungen an der Übergangskonstruktion im Gleisbereich, stehen in der Zeit ab Mittwoch, 13. Oktober, bis Mittwoch, 27. Oktober, jeweils nur die rechten Fahrspuren auf der Kurpfalzbrücke zur Verfügung. Die Wochenendsperrung der Überfahrt von der Brückenstraße in Richtung Innenstadt für den Individualverkehr wird auf die Zeit von Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 25. Oktober, 5:30 Uhr, verkürzt.