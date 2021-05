Fünf Euro gegen Hunger im Jemen: Hochschulgruppe ruft zu virteller Spendenlauf auf Instagram auf

Die Unicef-Hochschulgruppe Mannheim-Ludwigshafen veranstaltet einen deutschlandweiten, virtuellen Spendenlauf mit dem Namen #RUNICEF. Dieser findet noch bis zum 26. Mai unter dem Motto „#Run3Tag4Donate5“ statt. Die Teilnehmenden laufen dabei mindestens drei Kilometer oder gehen ihrem Lieblingssport nach.

Anschließend teilen sie ein Bild davon auf Instagram, markieren vier Freunde und spenden fünf Euro an das Unicef-Projekt „Jemen am Rande einer Hungersnot“. Der Jemen steht laut Pressemitteilung der Hochschulgruppe nach fast sechs Jahren Krieg am Rande einer Hungersnot. In diesem Jahr werden nach Schätzungen von Unicef 2,3 Millionen Kinder unter fünf Jahren an akuter Mangelernährung leiden.

Idee aus dem vergangenen Jahr

Mindestens drei Kilometer müssen die Läufer zurücklegen. © dpa

Für rund 400 000 von ihnen kann die Situation lebensbedrohlich werden. Die Corona-Pandemie verschlimmert die Lage im Land weiter. Unicef versucht, die Kinder vor Ort mit Spezialnahrung zu schützen. Darüber hinaus versorgt die Hilfsorganisation Familien mit sauberem Trinkwasser, Medikamenten und psychologischer Unterstützung.

Die Idee für den virtuellen Spendenlauf entstand nach der coronabedingten Absage des alljährlichen Unicef-Hochschullaufs im letzten Jahr. Jan Kraus, Vorstandsmitglied der Hochschulgruppe Mannheim-Ludwigshafen, sagt dazu: „Unser Ziel ist es, Kindern in Not durch das Sammeln von Spenden zu helfen. Deshalb war uns nach der Absage des Hochschullaufs sofort klar, dass wir neue Wege gehen müssen.“

Dabei könnten wirklich alle mitmachen und Teil der Aktion sein, so Kraus. Weitere Infos gibt es auf der Webseite des Hochschulsports der Uni Mannheim unter: bit.ly/3uo52JP. red