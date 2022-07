Gemeinsam engagiert im Kampf gegen Kinderarmut

Mit einem großen Straßenfest hat das Kinderkaufhaus Plus sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Für die großen und kleinen Jubiläumsgäste gab es Spielmöglichkeiten, Kinderschminken, Verkauf von Kleidung sowie Kaffee und Kuchen. Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft sprachen ihre Glückwünsche aus. Das Angebot aus Kleidung und Spielsachen für Kinder und Familien sei in heutigen Zeiten wichtiger denn je, so der Tenor. Außerdem sei das Kinderkaufhaus ein wichtiger Baustein, wenn es um die Bekämpfung von Kinderarmut gehe.

Erster Bürgermeister Christian Specht bezeichnete die Einrichtung in seinen Grußworten als „Himmelsreich in der Neckarstadt“. Er betonte die Bildungsarmut, die eine Abwärtsspirale im Lebenslauf eines Kindes in Gang setze. „Es muss uns gelingen, das zu bekämpfen“, sagte Specht.

Direktor Michael Graf wies auf die seit langen Jahren nicht mehr erlebte Qualität der Verknappung von Ressourcen, der Geldentwertung und der Verteuerung für Dinge des täglichen Bedarfs hin. Die soziale und ökonomische Gerechtigkeitsfrage für Kinder und Jugendliche sei eine der entscheidenden Zukunftsfragen. „Lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten.“

Der Mannheimer Landtagsabgeordnete und Stadtrat Stefan Fulst-Blei lobte die Arbeit im Kinderkaufhaus Plus. „Vergessen Sie dabei nicht, wie wichtig die Sozialarbeit der großen Kirchengemeinden Mannheims ist. Ohne Kirchen wäre die Gesellschaft an vielerlei Stellen auch sozial deutlich kälter.“ In dieser Entwicklung sehe er im Kinderkaufhaus „einen kleinen Ofen an Mitmenschlichkeit. Unsere Stadt braucht Initiativen wie diese!“

Dank an ehrenamtliche Helfer

Martin Metzger, Abteilungsleiter des Diakonischen Werks, bedankte sich bei den Ehrenamtlichen sowie bei den beiden hauptamtlich Beschäftigten Christine Schulz und Andrea Reichert, die das Kaufhaus von Beginn an mit viel Ideenreichtum und tatkräftigem Einsatz unterstützten. Fünf der Ehrenamtlichen wurde während der Feier das Kronenkreuz, das Dankeszeichen der Diakonie, für ihr Engagement verliehen. „Ohne Sie wäre das alles nicht möglich“, betont Martin Metzger. Die Ehrenamtlichen seien bei diesem Sozialprojekt ein wichtiger Faktor.

Unter dem Motto „Diakonie unterwegs“ wird ab sofort auch der mobile Kleideranhänger „Fliegende Kinderkleider“ zu den Familien unterwegs sein. Bei einer feierlichen Übergabe des Rotary-Clubs Mannheim-Friedrichsburg sprachen Michael Graf und Martin Metzger den Spendern ihren Dank aus. Hans-Jürgen Pohl vom Rotary-Club freute sich: „Das Kinderkaufhaus verdient unsere Unterstützung. Von der Idee sind wir sehr angetan.“

Das Kinderkaufhaus Plus wurde bei der Gründung 2012 gefördert durch die Evangelische Landeskirche Baden und Herzenssache e.V., die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Mittlerweile finanziert sich das Kinderkaufhaus aus Spenden, insbesondere aus dem Spendenpool der Kindervesperkirche, sowie durch Eigenmittel des Diakonischen Werks Mannheim.