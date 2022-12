Führungen für Familien und andere Aktionen im Mannheimer Technoseum

Mannheim. Ob „Last Christmas“ und Beethovens Neunte im Radio oder „Der Kleine Lord“ und „Dinner for One“ im Fernsehen: Begleitend zur Ausstellung „Auf Empfang! Die Geschichte von Radio und Fernsehen“

In den diesjährigen Weihnachtsferien kann man beim Besuch der Ausstellung „im TECHNOSEUM einmal mehr in Filmklassikern, Kultserien und überraschenden Stories schwelgen. Außerdem lädt das Haus zu Workshops und Führungen für Familien und Kinder, und nach einer coronabedingten zweijährigen Pause gastieren auch die Mannheimer Kartonmodellbauer wieder mit ihren filigranen Miniaturen im Museum. Das TECHNOSEUM ist täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, nur am 24. und 31. Dezember bleibt das Gebäude geschlossen.

Wie entstehen TV- und Hörfunksendungen?

In der Rundfunk-Schau kommen Funktechnik-Fans ebenso auf ihre Kosten wie Besucherinnen und Besucher, die schon immer mal wissen wollten, wie TV- und Hörfunksendungen entstehen. Wer möchte, kann sich mit der legendären Maus gemeinsam ablichten, Käpt’n Blaubär und Hein Blöd suchen oder sich von TECHNOscouts zeigen lassen, wie eine Sende-Bildregie beim Fernsehen funktioniert. Medienkompetenz wird beim Escape-Spiel „Faktenchecker Taskforce“ vermittelt.

Und sollte jemand über die Feiertage Besuch aus dem Ausland erwarten: Mit der TECHNOSEUM-App kann man die Ausstellung auch auf Englisch erkunden. Immer sonn- und feiertags um 12:00 Uhr gibt es öffentliche Führungen durch die Ausstellung, und zwar ohne vorherige Anmeldung und zusätzliche Kosten. Am 25.12. und am 8.1. um 13:30 Uhr wird diese Führung zusätzlich speziell für Familien angeboten, und am 1.1. um 13:30 Uhr in einfacher Sprache. Wer seine bequeme Couch erst gar nicht verlassen will, kann sogar an einer Online-Vorführung am 3.1. um 17 Uhr zu „Marconi und die Geschichte des Radios“ teilnehmen - kostenfrei und Quiz per App inklusive.

Vom 27. bis zum 30. Dezember kann man bei den Kartonmodellbautagen wieder detailgetreue Kreationen aus Pappe und Papier bewundern - von Miniatur-Leuchttürmen, -Schiffen und Flugzeugen bis hin zu maßstabsgetreuen Modellen etwa der Notre Dame, der Elbphilharmonie oder dem Mannheimer Wasserturm. Große und kleine Modellbauer können außerdem zwischen 13:00 und 16:00 Uhr selbst zu Schere und Kleber greifen, sich an einer einfachen Modellbauvorlage versuchen - und die so entstandene Konstruktion mit nach Hause nehmen.

Darüber hinaus bietet das TECHNOSEUM Workshops im museumseigenen Laboratorium an: Hier können Mädchen und Jungen in Grundschulalter und Tandems aus einem Erwachsenen und einem Kind unter anderem Roboter programmieren, bionische Flugobjekte fertigen oder ein Zoetrop bauen, also ein optisches Gerät, mit dem sich bewegte Bilder erzeugen lassen - und das damit ein Vorläufer des Kinos ist. Der Anmeldeschluss bei allen Workshops ist der 27.12., mehr Infos zu Daten und Kosten gibt es unter www.technoseum.de.