Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schulen Fremde Männer sprechen Kinder in Mannheim an - Eltern patrouillieren an Schulen

Angesprochen, bedrängt und sogar fast entführt - Berichte über Männer, die Grundschulkinder in der Neckarschule und an der Käthe-Kollwitz-Schule ansprechen, alarmieren Polizei, Eltern und Rektoren