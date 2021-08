Der Sommer ist in vollem Gange. Und die städtischen Freiluftbäder ein beliebtes Ziel für Groß und Klein. Zahlreiche Familien tummeln sich in dem Rheinauer Freibad. Sie ziehen ihre Bahnen, gönnen sich Eis und Pommes Frites am Kiosk oder entspannen auf der Wiese. Für Mannheimer Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gibt es einen besonderen Anreiz in die Einrichtungen zu gehen. Denn als

...