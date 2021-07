Offene Fragen zum Gratis-Freibad

Am Tag nach dem überraschenden Gemeinderatsbeschluss, Kindern und Jugendlichen während der Sommerferien freien Eintritt in die Mannheimer Schwimmbäder zu gewähren, kann das Rathaus noch nichts zur genauen Umsetzung des Beschlusses sagen. Die Sprecherin des zuständigen Sportdezernenten Ralf Eisenhauer (SPD) erklärte am Mittwoch auf Anfrage, man werde in die Öffentlichkeit gehen, sobald Details feststünden.

Kinder dürfen in den Ferien ohne Eintritt ins Freibad. © Lisa Wazulin

Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte sich der Gemeinderat am Dienstag – zwei Tage vor Ferienstart – mit knapper Mehrheit für den kostenlosen Eintritt in die Freibäder und das Hallenbad Neckarau ausgesprochen (wir berichteten). Man wolle den Kindern damit eine Entschädigung bieten für ihre Entbehrungen wegen der Pandemie, so die Begründung.

Oberbürgermeister Peter Kurz und Eisenhauer – beide ebenfalls SPD-Mitglieder – hatten sich zuvor ausdrücklich gegen eine solche Aktion ausgesprochen. Sie befürchten, dass beim derzeit eingesetzten Online-Buchungssystem die Gefahr bestehe, dass viele Tickets gebucht, aber am Ende gar nicht genutzt werden, und dass dann durch die geltenden Besuchergrenzen am Ende unter Umständen weniger Personen in die Bäder können. Auch könne das System nicht auswerten, ob Nutzer aus Mannheim kämen oder nicht.

Die Sozialdemokraten pochten aber trotz des Unbehagens ihrer Parteifreunde auf den Verwaltungsplätzen auf eine Abstimmung. Dabei votierten – anders als in unserer Mittwoch-Ausgabe fälschlicherweise berichtet – neben den Stadträten von SPD, CDU und LI.PAR.Tie auch zwei Stadträte der AfD für den Antrag. Grüne und FDP stimmten dagegen, zwei weitere Stadträte der AfD sowie die Freien Wähler/Mannheimer Liste enthielten sich.

Der Antrag der Sozialdemokraten datierte vom 16. Juni. Auf die Anfrage dieser Redaktion, warum er nicht zuvor in einem der Ausschüsse vorberaten und stattdessen erst so knapp vor den Ferien diskutiert wurde, gab es aus dem Sportdezernat keine Auskunft.