Franklin: Endausbau der Straßen startet

Im neuen Stadtteil Franklin hat der Endausbau der ersten Straßen begonnen. Nachdem die Pflasterarbeiten im nördlichen Teil der Thomas-Jefferson-Straße (in der Grafik rot) abgeschlossen seien, gehe es nun in der Andrew-Jackson-Straße und im nordwestlichen Teil des George-Sullivan-Rings (in der Grafik blau) weiter, wie die zuständige städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP mitteilt. Zum Endausbau gehöre auch das Aufstellen der endgültigen Beleuchtung und der Verkehrsschilder.

Die Andrew-Jackson-Straße soll Ende des Jahres fertig sein. Als vorbereitende Arbeiten werden laut MWSP zunächst alle provisorischen Asphalt-Aufbauten wie zum Beispiel Randbereiche entfernt und Regeneinläufe eingebaut. Während dieser Arbeiten komme es teilweise zu Straßensperrungen für den Durchgangsverkehr, so die MWSP. Anliegerverkehr, Lieferverkehr für die Baustellen sowie Rettungsfahrzeuge seien davon allerdings nicht betroffen. Der Linienverkehr der E-Buslinie 67 wird über die Thomas-Jefferson-Straße umgeleitet.

Verwirrung gibt es dagegen um den endgültigen Ausbau der Wohnstraßen im Franklin-Teilbereich Sullivan-Nord. Die MWSP hatte auf Nachfrage dieser Redaktion vor Ostern erklärt, auch dort habe man mit dem Einrichten der Baustelle begonnen, Ende des Jahres solle alles fertig sein. Ein Anwohner berichtete vergangene Woche allerdings, es habe sich noch nichts getan, die Bewohner in Sullivan-Nord seien deshalb ziemlich genervt. Sie haben sich in der Vergangenheit immer wieder über die provisorischen Schotterstraßen in diesem Bereich und dem damit verbundenen vielen Dreck beklagt (wir berichteten).

Auf eine erneute Nachfrage dieser Redaktion, warum die Baustelle entgegen der ersten Ankündigung noch nicht eingerichtet sei, erklärte die MWSP, derzeit liefen „die vorbereitenden Maßnahmen“. Und weiter: „Das Einrichten der Baustelle soll am 23. April abgeschlossen werden, danach erfolgen die Vermessungsarbeiten.“ Der Bau der Wohnstraßen erfolge dann in mehreren Abschnitten. „Die Arbeiten beginnen mit dem Mabel-Grammer-Ring, gefolgt vom Jean-Moore-Fasse-Ring und enden mit den drei Stichstraßen“, so die MWSP. Für diese Abschnitte sei eine Gesamtdauer von circa acht Monaten angesetzt.

Bislang sind die insgesamt elf Straßen im neuen Mannheimer Stadtteil lediglich in einem sogenannten Zwischenausbau angelegt. Mit dem Endausbau wollte die MWSP warten, bis der Großteil der Gebäude errichtet ist und der Bauverkehr mit schweren Fahrzeugen weniger wird. Deshalb erfolgt laut MWSP zum Beispiel der Endausbau der Thomas-Jefferson-Straße zeitgleich mit dem Bau der geplanten Stadtbahn-Trasse. „Der Zeitplan sieht derzeit eine Bauzeit von 18 Monaten ab Sommer 2021 vor“, so eine MWSP-Sprecherin. Die George-Washington-Straße soll 2024 fertig sein.