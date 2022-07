Neuware zu kleinem Preis

Viernheim. „Neue Kleidung – kleiner Preis“: Unter diesem Motto veranstaltet der AWO-Kleiderladen am Samstag, 23. Juli, von 11 bis 16 Uhr im Hof des Katholischen Sozialzentrums am Vogelpark eine Sonder-Verkaufsaktion.

Im Normalfall bekommt der Kleiderladen der AWO gut erhaltene, aber selten ganz neue Kleidung gespendet. In den beiden Pandemie-Jahren, als das ein oder andere Bekleidungsgeschäft seine bestellte Saisonware wegen des Lockdowns nicht verkaufen konnte, war das anders. Deshalb bietet die AWO nun erstmals neue Damen und Herren-Kleidung zum Verkauf an und will den Erlös an die polnische Partnerstadt Młava und an die Tafel Viernheim spenden. red