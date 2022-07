Caritas lädt zum Fest

Waldhof. Zum Fest der Begegnung lädt die Caritas am Samstag, 23. Juli, auf den Taunusplatz ein. Zum Programm tragen alle Caritas-Einrichtungen vor Ort sowie Mannheimer Künstlerinnen und Künstler bei. Das Restaurant Landolin übernimmt die kulinarische Versorgung.

Livemusik auf der Bühne

Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, die die offizielle Eröffnung auf der Bühne am Taunusplatz startet um 11 Uhr. Anschließend um 11.30 Uhr spielt das junge Quartett, dann um 12.30 Uhr die Burnnesseln, und um 14 Uhr singen Bernd Nauwartat und Jeanette Friedrich. Andy & The Singing Ladies feat. Giusi Napoli stehen um 15.30 Uhr auf der Bühne. Die Joyful Voices/Das Rote Mikrofon sind um 17 Uhr an der Reihe, das große Finale mit allen Beteiligten findet um 18 Uhr statt.

Es gibt eine Tombola im Franziskussaal und einen Tag der offenen Tür im Fairkauf-Kaufhaus, Kaffee, Kuchen und eine Vernissage im Roman-Nitsch-Haus, Klangoase und Cocktailbar im Innenhof des Caritaszentrums, das Hospiz bereitet Obstbecher zu. Um 14.30 Uhr beginnt ein Sponsorenlauf um die Kirche. Eine Spielestraße für Kinder, Torwandschießen, und Kinderflohmarkt sind ebenfalls geplant. baum